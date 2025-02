Zonawrestling.net - Jake Roberts critica i codardi di scappare dalle finisher

La leggenda del wrestling e star della AEW“The Snake”è sconcertato dal motivo per cui i wrestler moderni non proteggono le loro mosse finali. Molte leggende del business del wrestling professionistico si sono lamentati di come i lottatori si allontaninomosse finali, di cuiha anche parlato in una recente edizione del suo podcast “The Snake Pit”.”Non ho idea del perché sia così”, ha dettoa proposito dei lottatori che non proteggono le loro mosse finali. “Non proteggere le, penso che sia così sbagliato. È così sbagliato. Ma faranno quello che faranno”.Il WWE Hall of Famer ha rivelato di aver capito l’importanza di proteggere la sua mossa finale e di non aver bisogno di nessun altro per spiegare il significato di essa. Il co-conduttore Marcus DeAngelo ha discusso dei cattivi posizionamenti nel match tra Kenny Omega e Will Ospreay e ha espresso delusione per la frequenza dei cattivi posizionamenti.