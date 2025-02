Movieplayer.it - Jack Nicholson: apparizione a sorpresa al SNL50 per introdurre Adam Sandler

ha interrotto momentaneamente il pensionamento per comparire durante la serata che ha celebrato i cinquant'anni del Saturday Night Live.è sparito dalle scene per motivi anagrafici. Ma all'età di 87 anni, il divo appare ancora in gran forma come ha dimostrato la suanella puntata speciale che ha celebrato i 50 anni del Saturday Night Live dove ha introdotto la performance di. "Facciamola sentire a, tesoro!, tesoro, stasera sei uscito!" ha esclamatodopo la presentazione, prima di eseguire il brano 50 Years accompagnandosi con la chitarra. "Tutti in questa stanza hanno qualcosa in comune. Tutte le nostre vite sono state cambiate dallo spettacolo", ha esordito, che ha trascorso .