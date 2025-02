Ilrestodelcarlino.it - Italiani indoor, Stradi è di bronzo. Menozzi vince i regionali sui 1000

Giovani reggiani ancora in evidenza a livello nazionale: Francesco, poliedrico portacolori dell’Atletica Reggio,a Padova la medaglia dinei campionatidi eptathlon, presenti i venti migliori atleti della Penisola. La gara non è stata facile e solo nelle ultime due proveè entrato in zona podio. Ha chiuso con 4994 punti e senza rimpianti, visto che il secondo aveva un centinaio di punti in più e il quarto un centinaio in meno.si è migliorato in quasi tutte le prove: 7’’11 sui 60, m 6,47 nel lungo, personale di m 12,11 nel getto del peso, personale eguagliato nel salto in alto con 1,86, e poi personali nei 60 hs in 8’’90, nell’asta a 4,10 e suiin 2’51’’14. In complesso, un secondo posto, un terzo, due quarti, un quinto, un ottavo e un quindicesimo e questa regolarità ha pagato.