Italia-Galles, Nations League calcio femminile 2025: programma, orario, tv, dove si gioca

Torna la Nazionalena di. Le ragazze di Andrea Soncin nelle scorse ore si sono radunate a Coverciano per preparare la prima delle due sfide valide per la UEFA. Venerdì 21 febbraio alle 18:15 infatti le azzurre si confronteranno a Monza con il, sfida a cui seguirà anche l’incontro con la Danimarca, pianificato per martedì 25 in quel di La Spezia. La partita sarà utile per proseguire l’ottimo percorso di crescita già costruito negli scorsi mesi. Il Commissario Tecnico per l’occasione ha chiamato a rapporto ben 29 calciatrici, tra cui spicca la novità Beatrice Merlo, di nuovo con la casacca tricolore dai tempi del Mondiale 2023. Dentro anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte, tutte per un motivo o per un altro reduci da un periodo oltremodo positivo.