Oasport.it - Italia-Francia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Torna dopo il weekend di pausa il sGuinness Seie il prossimo fine settimana andrà in scena il terzo turno, con l’di Gonzalo Quesada che sfiderà a Roma la. Gli azzurri saranno in campo domenica 23 febbraio con calcio d’inizio alle ore 16.00.Le due formazioni hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta sin qui, con sia laall’esordio sia l’una settimana fa che hanno avuto la meglio sul Galles in casa, mentre gli azzurri hanno esordito con un ko in Scozia e i Bleus hanno perso nel secondo turno in Inghilterra. La, però, è seconda in classifica con 6 punti, mentre l’è quinta con 4 punti. E i favori dei pronostici sono tutti dalla parte dei Bleus, che verranno a Roma con la volontà di conquistare il prima possibile il bonus offensivo e dare un forte segnale nella corsa al titolo, corsa che li vede ora inseguire la favorita Irlanda.