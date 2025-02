Lapresse.it - Israele, nuova udienza in Tribunale per Benjamin Netanyahu

Leggi su Lapresse.it

Il primo ministro israelianoè tornato a testimoniare nel processo in corso a suo carico per presunta corruzione, a Tel Aviv, in. È il primo leader in carica dello Stato ebraico a testimoniare come imputato penale. La testimonianza è un altro punto basso per, che deve anche affrontare un mandato di arresto internazionale per presunti crimini di guerra nella conflitto dia Gaza., durante le sue comparse in, deve rispondere alle accuse di frode, abuso di fiducia e accettazione di tangenti in tre casi separati. Il premier 75enne nega ogni illecito, affermando che le accuse sono una caccia alle streghe orchestrata da media ostili e da un sistema legale di parte che mira a rovesciare il suo lungo governo. La sentenza è prevista non prima del 2026 eavrà la possibilità di fare appello alla Corte Suprema.