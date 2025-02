Quotidiano.net - Israele attende i corpi di 5 ostaggi nell'accordo di tregua con Hamas

dovrebbe ricevere giovedì idi 5'ambito della prima fase dell'per lache prevede il rilascio di 33 rapiti, vivi o morti. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan sottolineando che l'Idf ha già iniziato i preparativi per ricevere le salme in un punto concordato per poi trasferirle all'Istituto di medicina legale di Abu Kabir per l'identificazione.dovrebbe comunicare ai nomi deglisenza vita giovedì mattina. Secondo le stime, dovrebbero essere 9 glisenza vita dei 33 previsti dalla lista.