Dilei.it - Irama, cosa nascondevano i look militari a Sanremo 2025: mistero svelato

Leggi su Dilei.it

Dopo un’attesa che è parsa infinita, anche l’edizioneè arrivata ma terminata in un battito di ciglia. L’onda d’urto che ha generato, però, è tanto immensa da lasciare ancora parecchio di cui parlare ad esperienza conclusa, dalle inaspettate sorprese emerse sino alle puntuali polemiche nate. Le nostre preferite però – forse perché permeate di un velo di necessaria superficialità – rimangono sempre quelle relative al capitolo modaiolo del Festival.Tra gli artisti a calcare l’Aristonè stato senz’altro uno dei grandi protagonisti, in gara con l’intenso e toccante brano Lentamente, classificatosi al nono posto. L’emozione regalata dalla sua musica è stata quella di sempre, eppure diverso lo stile ad introdurre ogni esibizione di quest’anno: gli ensemble susseguitisi sul palco vantavano un’aura insolita, per certi versi anche anti-convenzionale, tutti di chiara ispirazione al mondo militare.