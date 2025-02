.com - Irama annuncia il Summer Tour 2025, il calendario e i biglietti

comunica le prossime date del suoestivo nei principali festival italiani, le info suiDopo l’annuncio del suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano previsto per l’11 giugno 2026 e il doppio sold out dei due live di Milano all’Unipol Forum di Assago previste per il 21 e 23 maggio di quest’anno,comunica le prossime date del suoestivo nei principali festival italiani. Le prevendite sono aperte online da domani martedì 18 febbraio dalle ore 14:00, mentre nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio alle ore 14:00.IldelestivoMercoledì 2 luglioCodroipo (UD) @ Villa Manin Venerdì 4 luglioLucca @ LUCCAFESTIVAL c/o Piazza NapoleoneSabato 12 luglioAlba @ COLLISIONI FESTIVAL c/o Piazza Medford Martedì 15 luglioSalerno @ Piazza della Libertà Mercoledì 16 luglioBari @ Fiera del LevanteVenerdì 18 luglioFrancavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVALVenerdì 1 agostoRiccione (RN) @ VERSUS FESTIVAL c/o Urban Park Domenica 3 agostoCatania @ Villa BelliniSabato 9 agostoRoccella Jonica (RC) @ ROCCELLAFESTIVALSabato 16 agostoOlbia (SS) @ RED VALLEY FESTIVAL c/o Olbia Arena Oltre a queste, il 22 luglio sarà al Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle, mentre il 2 ottobre si esibirà all’Arena di Verona dove porterà live tutte le sue hit che gli hanno fatto collezionare 53 dischi di Platino e 4 oro e oltre 2,5 miliardi di streaming.