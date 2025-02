Lanazione.it - Iolo, la comunità è forte. Senso di appartenenza e voglia di condividere: "L’integrazione è reale"

Son di Jolo, son d’A, sono aiolese, ma non di Prato. Perché, o Jolo, èe i residenti della frazione a sud di Prato tengono molto alle loro radici. "Anche perché – spiegano - se anon ci vieni per un motivo non ci passi per niente". Insomma un feudo a se stante. Un paese di 4500 anime. Con due parrocchie: la più importante quella di San Pietro a, la più antica quella di Sant’Andrea. Una frazione viva, non dormitorio, dove si sta bene e tutti si conoscono anche se, piano piano, sta diventando luogo privilegiato per l’acquisto di abitazioni da parte di cittadini cinesi per la vicinanza del Macrolotto. "Ci stiamo "cinesizzando" - spiega don Giancarlo Innocenti di San Pietro– oltre ad aver rilevato alcuni negozi come lo storico bar Giotto e il negozio di giocattoli Nenciarini, i cittadini cinesi cercano soprattutto abitazioni dato che ci troviamo molto vicini ai pronto moda.