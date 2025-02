Spettacolo.periodicodaily.com - “Io ve lo giuro, non sono un mostro”, XII Edizione del «Premio LiNUTILE del Teatro»

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Venerdì 21 febbraio alle 21.00 andrà in scena l’Opera Prima “Io ve lo, nonun” nell’ambito delle iniziative deldedi Padova gli appuntamenti della XIIdel «del», rassegna di autori e compagnie teatrali under 25, selezionate tramite due bandi nazionali dalla Compagnia Giovani de: Rassegna Teatrale Under 25 a Padova, in scena “Io ve lo, nonun”Dopo la serata inaugurale, che ha visto protagonista la Sezione Autori, venerdì 21 febbraio alle 21.00, andrà in scena la Sezione Spettacoli delcon l’Opera Prima “Io ve lo, nonun” recitata da Giorgia Pisani, Francesca Favaro e Matteo Calandrini, della Compagnia Pioggia, con la regia di Francesca Favaro e Antonio Michieli.