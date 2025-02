Internews24.com - Inzaghi spazientito con quel giocatore, il retroscena di Parolo: «L’ho visto urlare per la disperazione quando…»

di Redazionecon, ildi: «per laquando.». Ecco cos’è successoIntervenuto dagli studi di Dazn, Marcosottolinea la reazione furiosa di un Simonecon la propria squadra durante Juve Inter: questo ilsulla reazione del tecnico al contropiede sprecato da Taremi nel secondo tempo. Pochi minuti più avanti, infatti, l’allenatore piacentino opterà per la sostituzione mettendo Thuram al posto del centravanti iraniano.– «Abbiamo parlato della rosa dell’Inter, ma mancano le seconde scelte in attacco. L’urlo didopo la progressione di Taremi in cui ha perso palla. è quasi di, ha urlato Marcus e poi infatti ha inserito in campo Thuram. Voleva in campo il suo, anche se non era al 100%.