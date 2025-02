Calciomercato.it - Inzaghi lancia l’allarme: “Questa fa male. Quello che stiamo facendo non basta”

L’Inter cade sul campo della Juventus nel big match della 25° giornata: le dichiarazioni in conferenza stampa di SimoneL’Inter ancora ko in trasferta dopo la scoppola contro la Fiorentina e che deve arrendersi anche di fronte alla Juventus nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itSimonemanca la chance del sorpasso ai danni del Napoli in testa alla classifica ed è sconsolato per non aver concretizzato sul piano del risultato la supremazia mostrata nella prima frazione: “È una sconfitta pesante, che fa, diversa da quella di Firenze. Se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo cambiare marcia e non fare proclami. Dobbiamo pensare di essere i più bravi, non i più forti”, sottolinea l’allenatore piacentino in conferenza stampa.