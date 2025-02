Internews24.com - Inzaghi Inter, la Gazzetta si scaglia contro il tecnico dopo il KO con la Juve: «Una squadra senza fame e lui fa i complimenti, somiglia a Mancini quando…»

di Redazione, lasiilil KO con la: il commento del quotidiano sulle parole dell’allenatoreLadello Sport commenta in maniera negativa le dichiarazioni di Simoneal termine di, coldei nerazzurri che, a detta della Rosea, ha elogiato un po’ troppo i propri calciatori nonostante la sconfitta.– «Chi stecca ancora e si appresta a vivere un’altra settimana tra le critiche è. Anche in questo caso a pesare non è solo il risultato negativo, ma la conferma delle difficoltà dell’. Il numero di scontri diretti pareggiati e persi dimostra che laha smarrito la cattiveria agonistica, il cinismo, la mentalità e la voglia che lo scorso anno le avevano consentito di dominare e vincere il campionato.