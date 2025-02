Calciomercato.it - Inzaghi imbufalito, anche Taremi a rischio: rivoluzione in attacco per l’Inter

Il vuoto dietro la ‘Thu-La’ per la squadra nerazzurra: l’attaccante iraniano delude ancora contro la Juventus e la sua conferma è aL‘Inter fallisce il sorpasso in vetta alla classifica sul Napoli dell’ex Conte, crollando nella ripresa contro la Juventus nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itI campioni d’Italia non riescono a concretizzare la superiorità mostrata nel primo tempo e pagano dazio di fronte agli acerrimi rivali, che portano a casa i tre punti grazie alla zampata di Conceicao. Simoneprotesta e si dispera a bordocampo, senza nascondere tutta la sua amarezza a fine partita. Dopo la sbandata in casa della Fiorentina, ecco un nuovo passo falso per i campioni d’Italia che mette in discussione il bis scudetto dopo il trionfo e la seconda stella della scorsa stagione.