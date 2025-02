Internews24.com - Inzaghi a SporTV: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneintervenuto ai microfoni dinel post partita di Juventus Inter, ha analizzato la gara persa all’Allianz StadiumL’allenatore dell’Inter Simoneha analizzato la gara contro la Juventus persa 1-0 ai microfoni di. Tante occasioni da una parte e dall’altra ma anche tanti errori commessi dai nerazzurri che alla fine non sono riusciti a rimettere in carreggiata la partita. Un guizzo di Kolo Muani e un tiro preciso di Francisco Conceição ha condannato l’Inter alla sconfitta. Manca il sorpasso sul Napoli, l’aggancio alla vetta della classifica è dunque da rimandare. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro.PAROLE – «dove dovevamo andare in vantaggio.gol e in determinate partite lo paghi.