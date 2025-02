Terzotemponapoli.com - Inzaghi a Inter TV: “Nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio

Il tecnico nerazzurro Simone, raggiunto daTv, commenta la sconfitta per 1-0 subita con la Juventus a Torino. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore.: “Abbiamo fatto una grande partita““È mancato il gol, ai ragazzi non ho da rimproverare nulla”. : “Abbiamo fatto una grande partita, ma nelino poi le partite diventano difficili. Nel secondonon abbiamo approcciato bene e abbiamo preso il gol che ci penalizza. Bisogna lavorare di più, ma non dobbiamo fare proclami anche se abbiamo rallentato“. Sul Napoli a +2“Io non guardo cosa è successo alle altre, guardo la mia squadra e con una prestazione del genere a Torino meritavamo altro. Bisognavapiù precisi, con quelle occasioni ilnon poteva finire 0-0“.