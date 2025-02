Internews24.com - Inzaghi a Inter TV: «Con una prestazione del genere a Torino meritavamo altro, siamo dispiaciuti. Classifica? Io non guardo le altre»

di RedazioneIl tecnico dell’, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata ieri contro la Juventus in campionatovenuto ai microfoni diTV al termine di Juve, il tecnico dei nerazzurri Simoneha spiegato così i motivi della sconfitta.COSA E’ MANCATO? – «È mancato il gol, ai ragazzi non ho da rimproverare nulla. Abbiamo fatto una grande partita, ma nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio o poi le partite diventano difficili. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato bene e abbiamo preso il gol che ci penalizza. Bisogna lavorare di più, ma non dobbiamo fare proclami anche se abbiamo rallentato».KO CHE NON INFLUISCE TROPPO SULLA– «Io noncosa è successo allela mia squadra e con unadel