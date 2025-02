Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Niente proclami, quello che stiamo facendo non basta!». Poi fa una promessa in vista del Napoli

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua al termine del match contro la Juventus in campionatoIntervenuto nel corso del postpartita di Juve Inter, derby d’Italia di ritorno valevole per la 25^ giornata del campionato di Serie A, il tecnico dei nerazzurri Simoneha commentato così la supersfida dell’Allianz Stadium persa contro i bianconeri di Thiago Motta.MAGGIORE IL RAMMARICO PER NON AVER CONCRETIZZATO NEL PRIMO TEMPO O PER NON ESSER RIUSCITI A PAREGGIARE LA VIGORIA DELLA JUVE NEL SECONDO? – «Sicuramente c’è grande rammarico, c’è delusione ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione, coraggio e occasioni create. Chiaramente dovevamo essere più bravi nel finalizzare, con un primo tempo così dovevamo chiuderlo in vantaggio. Il secondo tempo non è stato approcciato come il primo, poi una volta che ci eravamo riassestati c’è stato il gol di Conceicao che ci penalizza.