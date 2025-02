Juventusnews24.com - Inzaghi a Dazn: «C’è grande rammarico e delusione, dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio. Grande gara di coraggio»

di Redazione JuventusNews24Simoneha parlato così ai microfoni didopo Juve Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurroThiago Motta ha parlato dopo il fischio finale di Juve Inter, match valido della 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «Sicuramente c’èma i ragazzi hanno fatto unadie di occasioni create. Sicuramenteilin. Dobbiamo lavorare ancora di più perché quello che stiamo facendo per la cosa che vogliamo non basta».SUL SECONDO– «Sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta nel secondodove noi non eravamo più fluidi come il. Poi abbiamo preso il gol dell’1-0 che non era nell’aria. Stasera è un’altra partita rispetto a quella di Firenze».