Spettacolo.periodicodaily.com - “Invisibile”, il Nuovo Singolo di Nanà in Arrivo

Dal 21 febbraio 2025 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 febbraio, che è un brano che nasce da una riflessione profonda sulla solitudine che si prova quando certe persone, che dovrebbero essere al nostro fianco, non si fanno mai vedere nei momenti di difficoltà.In Radio Disponibile ‘’ di, dal 21 FebbraioDal 3 febbraio 2025, gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, ildell’artista veneta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. La canzone entrerà in rotazione radiofonica a partire dal 21 febbraio 2025. Questo brano si propone di toccare le corde più profonde dell’anima, affrontando temi universali come la solitudine e la ricerca di connessione.