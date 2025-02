Nerdpool.it - Invincible – Le nuove stagioni verranno rilasciate più velocemente

Leggi su Nerdpool.it

La terza stagione diè giunta a metà del suo percorso e il co-creatore ha rivelato che l’attesa per lefuture non sarà così lunga come i fan potrebbero aspettarsi. I nuovi episodi dihanno ora un calendario di uscite molto più regolare rispetto alla seconda stagione. Non solo non ci sono grandi pause tra un episodio e l’altro, ma è già stato confermato che l’ottavo (e ultimo) episodio di questa nuova stagione uscirà a marzo. Con la quarta stagione digià confermata, sembra che il team dietro la serie animata stia lavorando per far uscire leil piùpossibile.La quarta stagione diè stata confermata come in produzione prima della première della terza stagione, segno che il team dietro la serie sta già guardando alla prossima serie di episodi.