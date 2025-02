Ilgiorno.it - Intitolata una via all’alpino. Ugo Merlini

Le bandiere tricolori, le penne nere e decine di labari verdi, perfettamente allineati come militari ritti sull’attenti in picchetto d’onore. Lecco e i lecchesi omaggiano gli alpini e il loro “presidentissimo“. È statal’altro giorno via Ugo, ufficiale lecchese del Battaglione Morbegno del V Alpini, partigiano, “papà“ dell’Ana di Lecco che ha contribuito a rifondare e di cui è stato presidente dal 1945 al 1965, per poi diventare presidente nazionale fino al 1971, quando è “andato avanti“ all’età di 52 anni, ucciso in un incidente stradale in Engadina, lui che era sopravvissuto agli orrori della guerra combattuta durante Campagna di Russia. "L’esperienza di Ugo, vissuta da militare nel cuore freddo di Nikolajewka, è poi sfociata nell’impegno partigiano contro la dittatura fascista, per il ritorno della democrazia, e da qui nella ricostruzione dell’Ana lecchese – le parole del sindaco Mauro Gattinoni -.