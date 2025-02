Sport.quotidiano.net - Interviste: parla il capitano Tommaso Bianchi. "Una volta passati in vantaggio dovevano gestire meglio. Purtroppo la loro reazione immediata ci ha buttato giù»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un rientro molto amaro, per(nella foto sullo sfondo). "Il Livorno ha dimostrato di essere una squadra fortissima, fuori categoria – ha commentato ildella Robur –, già dall’inizio dell’anno. Ci dispiace: eravamo riusciti a passare in, potevamo. Ma laci hagiù. Eppure, nella difficoltà, potevamo sicuramente farein alcune rifiniture, giocandouno contro uno". In ogni caso il Livorno ha dimostrato di essere nettamente superiore. Al Siena, a qualunque altra avversaria. "Sono primi con 15 punti, un motivo ci sarà – ha sottolineato il centrocampista –, basti guardare alle sostituzioni: esce Regoli ed entra Russo, Gucci parte dalla panchina. Quella di Indiani è una squadra fortissima per la categoria e in questo momento viaggia anche sulle ali dell’entusiasmo.