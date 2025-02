Ferraratoday.it - Intervento per il ripristino frane, cantiere da 658mila euro: "Fine a marzo 2026"

Leggi su Ferraratoday.it

Prenderà il via questa settimana un importantedie rifacimento spondale sullo scolo Conca, in via della Sbarra a Boara. I lavori interesseranno un tratto di 3,3 chilometri per un importo complessivo di quasiche rientrano nel Piano Alluvione del Consorzio.