Terzotemponapoli.com - Inter, Sommer: “Peccato, dovevamo almeno un punto”

Leggi su Terzotemponapoli.com

La sconfitta dell’contro la Juventus lascia spazio a riflessioni amare. Yann, portiere nerazzurro, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni de La Domenica Sportiva, esprimendo dispiacere per un risultato che, a suo avviso, non rispecchia il valore della partita, soprattutto alla luce di un primo tempo dominato dalla formazione di Simone Inzaghi.Il primo tempo positivo ma senza golLa partita, che ha visto l’uscire sconfitta, ha visto gli uomini di Inzaghi,nei primi 45 minuti, superiori sotto diversi aspetti. Il portiere svizzero ha commentato: “Abbiamo giocato meglio di loro nel primo tempo esegnare. Abbiamo avuto tante occasioni e loro hanno subito una grande pressione.” Un chiaro riferimento alle numerose occasioni non concretizzate che avrebbero potuto cambiare l’andamento del match.