Internews24.com - Inter, si può parlare di crisi? Le parole di Orsi

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Nandoesamina la sconfitta dei nerazzurri contro la Juventus: le dichiarazioni dell’ex portiereNando, ex portiere e attuale commentatore sportivo, ha approfondito ai microfoni di Radio Radio la sconfitta dell’contro la Juventus avvenuta all’Allianz Stadium, incontro che ha ulteriormente alimentato il dibattito sulla forma attuale della squadra nerazzurra. LEDI- «Stiamo cercando a tutti i costi i motivi per dare la colpa all’, ma se noi entriamo nello specifico, a mio parere non ha fatto una brutta partita contro la Juventus. A differenza di quella con la Fiorentina, ieri mi è sembrato di vedere una partita molto equilibrata. Il giudizio che si dà sull’in questo momento è troppo severo, stiamo cercando di attribuirgli questo momento diche secondo me non esiste.