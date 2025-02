Internews24.com - Inter Lazio, Castellanos salta il match di Coppa Italia? L’esito degli esami

Leggi su Internews24.com

di Redazioneildiper l’attaccante argentino dei biancocelestiBrutte notizie per l’allenatore della, Marco Baroni. Il club biancoceleste ha annunciato che Valentin, dopo essersi sottoposto oggi aclinici, ha riscontrato una lesione di media entità all’adduttore della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di cure specifiche e sarà monitorato quotidianamente per stabilire con precisione i tempi di recupero.Secondo le prime stime, il Taty dovrà restare fuori per circa un mese, con un possibile rientro dopo la pausa per le Nazionali prevista a fine marzo. Di conseguenza, l’attaccante argentino non sarà disponibile per la sfida dicontro l’, in programma a San Siro il 25 febbraioLeggi sunews24.