Inter alla ricerca del ‘sostituto perduto’. Fronte offensivo fondamentale per l’esito della stagione

L’ha perso il derby d’Italia contro la Juventus con il punteggio di 0-1. Ad incidere è stata la mancata concretezza sotto porta, con Mehdi Taremi che non ha risposto presente alle richieste di Simone Inzaghi.IL PUNTO – L’è stata protagonista di un match dalle due facce contro la Juventus di Thiago Motta. Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, ma privo del guizzo decisivo al momento in cui era necessaria la finalizzazione dei suoi attaccanti, i nerazzurri si sono progressivamente spentidistanza. Consentendo così ai bianconeri di crescere di intensità, gestendo con efficacia il pallone e creando sempre più occasioni pericolose fino al gol del definitivo 1-0 di Francisco Conceicao. Trovare delle responsabilità per una sconfitta non è mai un esercizio semplice, in particolare quando la squadra dimostra di poter essere superiorepropria avversaria.