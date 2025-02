Formiche.net - Intelligence e silenzio. Il metodo Mantovano e la fiducia necessaria

Leggi su Formiche.net

Si torna a parlare di servizi segreti sui media, ma in chiave negativa, con l’espressione “servizi deviati” che riecheggia nel dibattito. E non è una buona notizia.Sul banco degli imputati è finito il sottosegretario Alfredo, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, al centro di un duro articolo del quotidiano Domani, che definisce un “disastro” la sua gestione dell’, citando il caso dello spyware Graphite di Paragon, la vicenda Al Masri e le verifiche su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio.Il dibattito è sempre benvenuto in democrazia: nessuno scandalo, anzi. Ma come stanno realmente le cose? Il governo, in questo caso, è vittima o carnefice rispetto ai casi emersi recentemente sui media?A ben vedere, anche i più critici manifestano riserve sulla “gestione” dei singoli casi ma nessuno, per quanto è dato sapere, si è spinto a immaginare un ruolo “attivo” del governo volto a deviare l’attività dell’rispetto ai compiti previsti dalla legge.