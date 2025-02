Thesocialpost.it - Insultò Meloni dal palco, il leader dei Placebo verso il processo per vilipendio

Il Ministero della Giustizia ha autorizzato il procedimento contro Brian Molko, frontman dei, per gli insulti rivolti alla premier Giorgiadurante il concerto dell’11 luglio 2023 a Stupinigi.Leggi anche: Eurovision, l’Estonia manda Tommy Cash con una canzone sugli stereotipi italianiDaldel Sonic Park, davanti a 5.000 spettatori, Molko aveva definito la premier con parole forti, tra cui “fascista” e “nazista”. Dopo le sue dichiarazioni, la Procura di Torino aveva avviato un’indagine per diffamazione ealle istituzioni.Il procedimentoA marzo 2024 la Procura ha chiuso le indagini sul cantante. Per il reato contestato serve però un’autorizzazione specifica del Ministero, che ora ha dato il suo via libera.I magistrati potranno quindi chiedere al tribunale la citazione diretta a giudizio e fissare la data della prima udienza.