Insultò Meloni dal palco, il frontman dei Placebo a processo a Torino

Via libera al procedimento giudiziario contro Brian Molko, ildei, indagato aper gli insulti contro la presidente del Consiglio Giorgiadurante un concerto a Stupinigi l’11 luglio del 2023. "Fascista", "nazista" e altri appellativi di stesso calibro sono costati ilper il leader della band inglese, accusato di vilipendio delle istituzioni, un reato punito in Italia con pena pecuniaria. Per perseguire Molko, i pubblici ministeri disi sono dovuti rivolgere al ministero della Giustizia in quanto, per il reato in questione, è necessaria una autorizzazione specifica.