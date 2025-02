Bergamonews.it - Insufficienza renale cronica: importante novità dall’Istituto Mario Negri

Leggi su Bergamonews.it

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Bioingegneria dell’IstitutoBergamo ha sviluppato un innovativo metodo per il monitoraggio delle fistole arterovenose nei pazienti in emodialisi, un approccio che porterà alla diagnosi precoce delle complicazioni in pazienti con, riducendo la necessità di interventi urgenti.Le fistole arterovenose, create chirurgicamente per garantire un accesso vascolare duraturo e affidabile durante la emodialisi, sono un’opzione indispensabile per i pazienti congrave. Tuttavia, circa il 40% delle fistole diventa inutilizzabile entro un anno dall’intervento, a causa della formazione di stenosi, ossia restringimenti dei vasi che ostacolano il corretto passaggio del sangue e che spesso portano alla chiusura della fistola stessa.