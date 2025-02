Sbircialanotizia.it - Instagram introduce il “non mi piace” per i commenti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Addio aitossici?sperimenta il "non mi" per migliorare la qualità delle conversazioni sulla piattaformasta sperimentando un nuovo pulsante "non mi" per i, una mossa che, secondo l'azienda, mira a fornire agli utenti uno strumento efficace per segnalareinappropriati o irrilevanti. Questa funzionalità, attualmente in fase di . L'articoloil “non mi” per iè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.