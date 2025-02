Quotidiano.net - Insoddisfatti del lavoro. Il 40% pronto a dimettersi

ITALIANIdel proprio. Al punto che quatto su dieci sono pronti a cambiarlo per avere condizioni e stipendi migliori. Il tutto dentro il quadro di un mercato delche anche nel 2025 si presenta dinamico, con l’81% delle aziende che si dicono pronte ad assumere, nel 68% dei casi con contratti a tempo indeterminato. È lo scenario che emerge dal report annuale Hays Salary Guide di Hays Italia, secondo cui però non mancano gli ostacoli. A cominciare dalla mancanza di competenze e dalla crisi demografica, con le aziende che indicano tra gli ostacoli alle nuove assunzioni anche il calo di professionisti che entrano nel mercato delnel loro settore (36%). I bassi livelli retributivi si fanno sentire nel 34% dei casi. Gli italiani si confermano tra i lavoratori piùdel mondo, con il 40% – soprattutto donne e over 50 con basse prospettive di carriera –per mancanza di opportunità future (44%), stipendio basso (43%) e ruolo poco stimolante (32%).