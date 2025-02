Oasport.it - Inizia il Mondiale Superbike 2025! Come sono andati i test pre-stagionali e cosa aspettarsi

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del primo atto del, che comincerà questo weekend a Phillip Island con il Gran Premio d’Australia. Il calendario prevede lo svolgimento di dodici round complessivi (di cui due in Italia, a Cremona e a Misano), con l’ultimo appuntamento della stagione a Jerez de la Frontera dal 17 al 19 ottobre.Ipre-, che si concluderanno ufficialmente domani con l’ultima giornata di collaudi a Phillip Island, hanno fornito poche indicazioni degne di nota a causa del maltempo che ha costretto team e piloti a non accumulare tanti chilometri sull’asciutto. La pioggia è stata infatti grande protagonista sia a Jerez che a Portimao, mentre il tracciato australiano (sede deiin questo avvio di settimana) è unico nel suo genere eci insegna il passato non può delineare un quadro veritiero dei valori in campo per le successive tappe del campionato.