Ingv: ai Campi Flegrei lo sciame con i terremoti più numerosi. L'allerta rimane gialla

Un unicosismico iniziato il 15 febbraio e ancora in corso, con almeno 282di magnitudo maggiore di zero, il più alto numero rispetto a sciami precedenti. E’ questa al momento la situazione ai, dove loin corso ha finora registrato un picco alle 16,30 del 16 febbraio con un terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro in mare, e un altro picco alle 00,19 del 17.