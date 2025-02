Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz: terapie, riposo e provino previsto alla Continassa. Le sue ultime verso Psv Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24. Le sue condizioniil ritorno del playoff di Champions tra Psv eArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda le condizioni di, centrocampista attualmente ai box e che ha saltato l’Inter per un problema di natura muscolare.Massima cautela considerando il precedente di ottobre:e unper testarne le condizioni in vista del ritorno del playoff di Champions tra Psv e. Il brasiliano, scrive il Corriere dello Sport, ha oggi il 50% di possibilità di recuperare per questa sfida.Leggi suntusnews24.com