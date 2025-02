Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, gli ultimi aggiornamenti dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra verso PSV Juve

di Marco Baridondi oggi.a due giorni dalla sfida al PSV EindhovenArrivano importantidalla Continassamattutino, all'indomani della vittoria in Serie A contro l'Inter. Come appreso dantusnews24, oggiha svolto un lavoro differenziato sul campo. Il centrocampista brasiliano, alle prese con un affaticamento muscolare, rimane in dubbio per il match di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, in programma mercoledì sera. Decisiva sarà la rifinitura di domani al JTC prima della partenza per l'Olanda.