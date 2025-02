Spazionapoli.it - Infortuni Napoli, stabilita la tabella dei recuperi: la novità da Sky

Calcionotizie – Arrivanodall’infermeria di Castel Volturno: da Sky Sport fanno il punto della situazione in merito alle condizioni di Mathias Olivera, David Neres e Leonardo Spinazzola.Le ultime notizie per ilcalcio sono senz’altro confortanti: tutto merito del risultato di questa sera del derby d’Italia, con la Juventus che ha portato a casa la partita contro l’Inter, che scivola così a -2 dalla capolista (clicca qui per i dettagli). Uno scenario davvero ideale per la squadra di Antonio Conte, che può archiviare con qualche rimorso in meno il pareggio esterno ottenuto sabato contro la Lazio allo stadio Olimpico.La speranza è che tale segnale possa dare morale a una squadra che negli ultimi tempi sta patendo e non poco le problematiche legate alle notizie che sono arrivate in queste settimane dall’infermeria di Castel Volturno.