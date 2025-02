Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità su Douglas Luiz, a parte Cambiaso dopo il rientro con l’Inter. Le loro condizioni a due giorni dal PSV

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonsu, a. Cosa filtra a duedal ritorno contro il PSVNon c’è sosta per lantusil derby d’Italia vinto contro. Per i bianconeri, infatti, è già l’anti-vigilia della Champions League. Mercoledì sera, ad Eindhoven, la squadra di Thiago Motta si giocherà l’accesso agli ottavi di finale nel ritorno dei playoff contro il PSV. Arrivanodalla Continassal’allenamento mattutino. Come appreso dantusnews24,ha svolto un lavoro differenziato sul campo e rimane in dubbio per il match di mercoledì. Aancheper il solito fastidio alla caviglia: le suenon preoccupanoil ritorno in campo nel finale di-Inter.Leggi suntusnews24.