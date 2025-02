Iltempo.it - "Infezione polimicrobiotica", cos'ha il Papa e perché il quadro è "complesso"

È un "" quello del paziente Jorge Mario Bergoglio, ricoverato da venerdì al Policlinico Gemelli di Roma.Francesco è affetto da una "polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia", ha spiegato la sala stampa del Vaticano spiegando che il Pontefice dovrà avere "una degenza ospedaliera adeguata". Ma che cos'è l'polimicrobica delle vie respiratorie? Può avere molteplici cause, sintomi, terapie e prognosi, ma in generale è causata dalla presenza simultanea di due o più microrganismi patogeni nel tratto respiratorio: possono essere batteri, ma anche virus o funghi. Organismi aggressivi che possono anche interagire tra loro, complicando ilclinico e anche il relativo trattamento. Molteplici i contesti clinici, come detto, dove si può avere un'polimicrobica: polmoniti, Bpco (broncopneumopatie croniche ostruttive), infezioni fungine, ma anche virali (come Covid o influenza) che possono portare a loro volta a sovrainfezioni batteriche.