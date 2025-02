Infezione polimicrobica, che cos’è e quanto è pericolosa la malattia di Papa Francesco

Leggi su Open.online

Sono ore di apprensione per, ricoverato da diversi giorni al Gemelli di Roma e ora sottoposto a una differente terapia rispetto a quella decisa dai medici nelle prime ore di degenza. «Gli ultimi accertamenti hanno dimostrato un’delle vie respiratorie», spiega il comunicato del Vaticano, «che ha determinato una ulteriore modifica della terapia». Di cosa si tratta nello specifico?Un’viene diagnosticata con la rilevazione di due o più microrganismi patogeni, presenti quindi nello stesso momento nel tratto respiratorio. Si parla di batteri, virus e funghi che diventano maggiormente pericolosi per l’organismo non solo a causa della loro presenza simultanea ma anche perché in grado di interagire tra loro, rendendo più complicato non solo il processo di diagnosi ma anche quello terapeutico.