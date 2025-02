India terremoto di magnitudo 4 2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.17 Una scossa didi4.2 è stata registrata alle 5:36 ora locale nel nord dell',vicino la capitale New Delhi. Secondo i dati del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro presso Nangloi Jat. A quanto si apprende non sarebbero stati segnalati danni rilevanti, anche se i residenti spaventati sono scesi in strada mentre gli edifici tremavano.