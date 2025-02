Ilrestodelcarlino.it - Incubo per l’Attila. Stella Roma festeggia

attila junior 71ebk81 : Mancini, Fratoni ne, Gamazo 15, Rapini 5, Caverni 7, Redolf 12, Pesce, Cicconi Massi 9, Falaschini ne, Montanari 12, Ciribeni 11. All. CoenEBK: Forconi 5, Dudik, Agbara, Quarone 3, Fanti 19, Nikolic 19, Mendieta 3, Ntsourou 12, Doumbia 3, Lumena 2, Diomede 15. Arbitri: Giardini e Flocco di Ancona. Parziali: 13-28, 18-20, 20-16, 20-17 Progressivi: 13-28, 31-48, 51-64, 71-81. Usciti per 5 falli: Lumena (). Inizia con una sconfitta il cammino delJunior Porto Recanati nei Play In Gold perché laEbkvince 71-81. La squadra ospite costruisce il successo nel primo quarto (13-28) quando la formazione capitolina trova con continuità il canestro, specialmente dalla distanza, gli ospiti si fanno apprezzare anche nella fase difensiva e così la formazione di casa non riesce a rientrare in partita.