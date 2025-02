Sport.quotidiano.net - Incroci. Grifo, tabù da sfatare. Precedenti negativi

Campo amaro quello di Lucca per i biancorossi che hanno una tradizione sfavorevole. Quella di stasera è l’undicesima sfida tra le due formazioni: analizzando iin terra toscana, emerge un dato poco confortante, l’unica vittoria del Perugia risale al 1946, mentre la Lucchese ha ottenuto 4 successi e ben 5 pareggi. Dopo il successo umbro del 1946, la Lucchese ha reso il proprio campo un vero fortino, conquistando risultati favorevoli nelle successive sfide. L’ultimo incontro, disputato nel 2023/24, si è concluso 0-0, confermando l’equilibrio tra le due formazioni, mentre il penultimo risale alla stagione 2007-2008: un lungo intervallo, di ben sedici anni. Il match, sempre in serie C si concluse con il risultato di 1-1. Per i biancorossi andò in gol Sergio Ercolano, per la Lucchese invece Masini che regalò il successo nella stagione 2005-2006.