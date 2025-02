Dayitalianews.com - Incredibile ad Aversa: va in ospedale dopo essere stato aggredito, quando esce viene picchiato di nuovo

Una situazione grottesca, ma allo stesso tempo anche tragica: un 37enne di origini tunisineè finito all’San Giuseppe Moscati di, in provincia di Caserta, dove èmedicato.che èdimesso ènuovamentebrutalmente dalla stessa persona che lo aveva precedentemente malmenato e adesso è in fin di vita.La doppia aggressioneProtagonisti di questa vicenda sono due tunisini: un 37enne e un 23enne, tra i quali sarebbe nata una violenta colluttazione. Il più giovane ha spiegato ai carabinieri che il connazionale gli ha rubato il cellulare e 300 euro in contanti, per questo motivo tra i due era nata una lite violenta. Domenica 16 febbraio i carabinieri della Sezione Radiomobile disono dovuti intervenire nel centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta, proprio per sedare la rissa tra i due uomini che,stati separati, sono stati portati entrambi all’dipermedicati.