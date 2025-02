Ilrestodelcarlino.it - Incontro con l’autore Falavena

Si terrà in biblioteca a Portomaggiore l’conAlessioper parlare del libro ’Sfumature’. Il 28 febbraio, alle 18, tornano gli appuntamenti con gli scrittori. Il libro difa riflettere sui sentimenti umani. Racconta di una sera, in una piazza, quando, a un certo punto, un uomo vede un altro uomo. Il primo è evidentemente arrabbiato, furioso con se stesso e con il mondo intero. Arriva poi una giovane ragazza, e tra i tre, per un attimo, nasce una tensione quasi violenta. Dopodiché si separano, e tornano alle loro vite, vite fratturate, ognuna per un motivo diverso: paure, delusioni, il senso di non potercela fare. Tre persone normali, diverse eppure simili nel loro essere irrisolte, il cuigenera un cambiamento interiore. La paura di esistere, il dolore dell’abbandono, l’assenza di una persona cara, l’emancipazione del proprio corpo è solo luna delle cose che si ritroveranno a dover affrontare per poter eliminare un po’ di scuro dalla propria anima.