Lortica.it - Incontro con il Genio Civile: chiarimenti sul progetto e conferma della ripiantumazione degli alberi di Via Campanacci

Si è svolto oggi l’tra ile il Comitato spontaneo contro l’abbattimentodi Via, supportato da una rappresentante di Legambiente. La riunione è stata concessa in risposta alla richiesta diavanzata dai cittadini riguardo aldi sistemazione idraulica del torrente Castro.Ilha dimostrato disponibilità e collaborazione, affrontando punto per punto le questioni sollevate nella petizione del Comitato e fornendo risposte dettagliate.Di seguito i principali esiti dell’:Revisione del: è stato chiarito che ilesecutivo non può essere modificato, essendo già in fase di attuazione.Abbattimento: contrariamente a quanto temuto inizialmente, ilnon prevede la rimozione totale dei circa 60 pioppi presenti lungo Via, ma solo l’abbattimento di 24nei pressi del ponte di Via Anconetana.