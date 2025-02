Lanazione.it - Incontri nelle scuole per la prevenzione dei disturbi alimentari

Arezzo, 17 febbraio 2025 –per ladei. Il Liceo Artistico - Coreutico - Scientifico Internazionale “Piero della Francesca” di Arezzo sta ospitando un progetto per educare le giovani generazioni a perseguire un corretto rapporto con il cibo attraverso un approccio basato sull’ascolto dei bisogni e delle emozioni, fornendo consapevolezze e conoscenze per individuare eventuali segnali di allarme. Questo percorso è stato strutturato insieme alle professioniste del centro Auryn dell’Istituto di Agazzi, punto di riferimento sul territorio per il trattamento dei, con la dottoressa Paola Bertelli (dietista) e la dottoressa Agnese Dicembrini (psicologa e psicoterapeuta) che martedì 18 febbraio torneranno a confrontarsi con gli studenti e con le studentesse del liceo cittadino.